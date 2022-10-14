TOKİ sosyal konut projesinde indirim mi var? TOKİ indirimi nedir kimler nasıl faydalanabilir?
TOKİ İlk Evim, İlk İşyerim ve İlk Arsam projesi başvuruları devam ediyor. 240 ay vadeli projede indirim uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ indirimi nedir? TOKİ hangi projeye ne kadar indirim yapılacak?
TOKİ İlk Evim projesi kapsamında 250 bin sosyal konut başvuruları 10 Eylül’de başladı. Söz konusu proje başvuruları 31 Ekim’de sona erecek. 1 milyon arsa ve işyeri projesi başvuruları ise 7 Kasım’da sona erecek. Peki, TOKİ indirimi yüzde kaç?
TOKİ sosyal konut projesinde indirim mi var? TOKİ indirimi nedir kimler nasıl faydalanabilir?
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, "Arsalara yüzde 40 indirim yapılacak. Aslında alt yapıyı düşündüğümüzde bu sübvanse oranı yüzde 60'a çıkmış oluyor. Arsa fiyatları bölgelere göre değişecek. 10 yılda ödenecek. Arsaların tahsisleri yapıldığında yüzde 10'unu ödeyecekler, geri kalanını 9 yılda eşit taksitte ödeyecekler” dedi.