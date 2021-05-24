TOKİ kura sonuçları TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Burdur Karamanlı'da inşa ettiği 385 konutu 20 Mayıs – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edeceğini açıkladı. TOKİ tarafnıdan yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “İdaremiz ve Burdur Karamanlı Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Burdur Karamanlı 2. Etap Projesi kapsamında yer alan konutların teslim işlemleri 20 Mayıs – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında aşağıda yer alan program çerçevesinde “Renktaş Mimarlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti..” tarafından Burdur Karamanlı 2. Etap projesi şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

T.C. Ziraat Bankası Burdur Karamanlı Şubesine 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir. Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası,

3) Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura,

Belirtilen tarihlerde önce T.C Ziraat Bankası A.Ş Burdur Karamanlı Şubesine gidilerek KDV bedeli yatırılacak ardından ilgili şantiyeden konut teslim alınacaktır. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen göstermenizi rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.