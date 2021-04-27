TOKİ kura sonuçları! Bingöl Adaklı TOKİ çekilişi kura sonuçları

TOKİ Bingöl Adaklı kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİBingöl Adaklı'da hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Bingöl Adaklı TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ Bingöl Adaklı kura sonuçları