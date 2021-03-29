TOKİ konut satışları, TOKİ satılık daireler | TOKİ kuralı satış nerde var?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Konya Selçuklu’da 1057 adet konutu alt gelir grubu toplu konut uygulaması satış duyurusu yaptı. TOKİ kuralı satış yöntemi ile 131 adet 2+1 konutu satışa sunuyor. TOKİ kuralı satış başvuru tarihi 29 Mart 2021 - 02 Nisan 2021 tarihleri olarak açıklanırken, TOKİ kuralı satış bedeli ise 1.000 TL olarak açıklandı.

TOKİ kuralı sataşları

TOKİ konut başvurusu yapılacak banka yubesi: T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 01 Nisan 2021 tarihinde sona erecektir.)

TOKİ başvuru alınacak konut tipleri: 2+1

TOKİ kura tarihi: 08 Nisan 2021

TOKİ konut sözleşme imzalanacak banka yubesi: T. Halk Bankası AŞ. Zafer Sanayi Sitesi /Konya

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 19 Nisan 2021 - 28 Nisan 2021 arasında

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 05 Mayıs 2021 - 07 Mayıs 2021 arasında

(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

TOKİ kuralı satış başvuru şartları neler?

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,

Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500TL olması gerekmektedir.)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

TOKİ satış detayları için tıklayın

TOKİ açık artırma satışları

Öte yandan TOKİ, 31 ilde 137 konut, 21 ilde 120 iş yerini açık artırma ile sataşa çıkartıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapılacak.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.

Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, Adana, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Uşak, Trabzon ve Tunceli'de satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120, 156 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.