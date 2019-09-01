TOKİ Kırıkkale Merkez Yenimahalle 1.etap 2. kısım 387 konutları ne zaman teslim edilecek, inşaatta son durumu ne? TOKİ Kırıkkale Merkez Yenimahalle 1.etap 2. kısım 387 konutları sözleşme tarihi ve konut teslim tarihine ilişkin haber. TOKİ Kırıkkale Merkez Yenimahalle Konutları kura sonuçları 5 Haziran 2014 tarihinde belli olmuştu. TOKİ Kırıkkale Merkez Yenimahalle Konutları'nda fiyatlar 79 bin 365 liradan satılıyor. Kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ Yenimahalle 1.etap 2. kısım 387 evlerine ne zaman başlandı mı? TOKİ Kırıkkale Merkez Yenimahalle konutlarında inşaatta son durumu ne?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kırıkkale Merkez Yenimahalle 1.etap 2. kısım 387 konutları sözleşme tarihi ve konut teslim tarihine ilişkin haber. TOKİ Kırıkkale Merkez Yenimahalle Konutları kura sonuçları 5 Haziran 2014 tarihinde belli olmuştu. TOKİ Kırıkkale Merkez Yenimahalle Konutları'nda fiyatlar 79 bin 365 liradan satılıyor. Kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ Yenimahalle 1.etap 2. kısım 387 evlerine ne zaman başlandı mı? TOKİ Kırıkkale Merkez Yenimahalle konutlarında inşaatta son durumu ne? TOKİ Kırıkkale Yenimahalle konutlarına ilişkin, “Kırıkkale İli Merkez İlçesi Yenimahalle İlçesi ( Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ) 1 Etap 2Kısım 387 Adet Konut projemiz %85 inşaat aşamasında olup, çalışmaları devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim işlemlerine başlanacaktır.” açıklamasında bulundu.

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