TOKİ, İstanbul’daki 22 arazisini satıyor

9 Temmuz Perşembe günü yapılması planlanan açık artırmalı satışa konu olan arazilerin muhammen bedeli ise yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 lirayı buluyor.

www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinde yer alan bilgilere göre İstanbul’da yer alan 22 arsadan öne çıkanlar, İstanbul Başakşehir İkitelli’de ticaret ve kapalı spor tesis alanı, Büyükçekmece’de plansız arsalar, Eyüpsultan’da konut ve yol alanları, Pendik’te konut alanları, Tuzla’da turizm, ticaret ve konut alanı nitelikli arsalar olarak göze çarpıyor.

Satışı yapılacak olan arsaların bulunduğu diğer iller ise şunlar: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ. Ayrıca Iğdır, Konya ve İzmir illerinde bulunan 7 arsanın da 5 yıl süre ile kiralanacağı açıklandı.

9 Temmuz Perşembe günü, saat 13:30’da Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek açık artırma sürecinde internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayında da teklif verilebilecek.