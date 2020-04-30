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Ekonomi

TOKİ Erzurum kura çekilişi ne zaman?

TOKİ Erzurum kura çekilişi ne zaman? sorusu Erzurum'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ'nin Erzurumda projelendirdiği konutlara sahip olmak için başvuru yapan adaylar TOKİ Erzurum kura çekilişi ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, il il gerçekleştirilen ve farklı tarihlerde canlı yayın ile açıklanan TOKİ kura çekilişlerinden TOKİ Erzurum kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-04-30 22:17:00 -
TOKİ Erzurum kura çekilişi ne zaman?

TOKİ Erzurum kura çekilişi ne zaman?

ERZURUM ERZURUM ŞENKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 66 28 94 4 Mayıs 2020 Pazartesi 14:00 İNTERNET CANLI YAYIN

TOKİ kura çekilişi sorgulama 

TOKİ kura sonuçları sorgulamak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

Öncelikle, https://www.toki.gov.tr/ adresini açın.

Daha sonra, üst tarafta bulunan 'SATIŞ & DUYURULAR' butonuna tıklayın.

Ardından, 'Kura Sonuçları Sorgulama' butonuna tıklayın

Buradan T.C kimlik numaranız ile sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

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