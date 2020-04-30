TOKİ Erzurum kura çekilişi ne zaman? sorusu Erzurum'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ'nin Erzurumda projelendirdiği konutlara sahip olmak için başvuru yapan adaylar TOKİ Erzurum kura çekilişi ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, il il gerçekleştirilen ve farklı tarihlerde canlı yayın ile açıklanan TOKİ kura çekilişlerinden TOKİ Erzurum kura çekilişi ne zaman yapılacak?