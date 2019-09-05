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TOKİ, Çukurambar ihalesini erteledi

TOKİ, mülkiyetinde bulunan Ankara ili Çankaya ilçesi Çukurambar semti için açtığı ihaleyi yeterli katılımın olmadığı gerekçesiyle ileri bir tarihe erteledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:47
TOKİ, Çukurambar ihalesini erteledi

TOKİ, mülkiyetinde bulunan Ankara ili Çankaya ilçesi Çukurambar semti için açtığı ihaleyi yeterli katılımın olmadığı gerekçesiyle ileri bir tarihe erteledi.


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çukurambar semti için açılan ihale ertelendi. Yeterli katılımın olmadığı gerekçesiyle ertelenen ihale için TOKİ yazılı bir açıklama yaptı. TOKİ tarafından yapılan açıklama şu şekilde:


“Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) mülkiyetinde bulunan, Ankara ili Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde yer alan, 29 bin 101 ada 27 parsel ile 29 bin 102 ada 6 parsel de bulunan ve 05.09.2019 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulan, toplam 48 bin 354 metrekare büyüklüğüne sahip iki arsaya ilişkin yeterli katılım olmadığından ve rekabet sağlanamadığından satış işlemi yeniden değerlendirilmek üzere ilerideki bir tarihe ertelenmiştir.”

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:47
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