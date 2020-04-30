TOKİ çekilişleri ücret iadesi nasıl alınır?

“Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında koronavirüs salgını ile bir süre ara verilen kura çekimleri yeniden başladı. Kurada hak sahibi olamayanlar iadelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve tarafımızca yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Detaylara www.halkbank.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ Kura tarihleri

TRABZON TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ 48/100000 KONUT PROJESİ TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 34 14 48 4 Mayıs 2020 Pazartesi 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN

TRABZON TRABZON TONYA 2. ETAP 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 66 28 94 4 Mayıs 2020 Pazartesi 12:00 İNTERNET CANLI YAYIN

ERZURUM ERZURUM ŞENKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 66 28 94 4 Mayıs 2020 Pazartesi 14:00 İNTERNET CANLI YAYIN

TUNCELİ TUNCELİ İLİ AKPAZAR İLÇESİ 50/100000 KONUT PROJESİ 35 15 50 5 Mayıs 2020 Salı 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN

ORDU ORDU İLİ GÜRGENTEPE İLÇESİ 74 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 52 22 74 5 Mayıs 2020 Salı 12:00 İNTERNET CANLI YAYIN

HATAY HATAY BELEN 2. ETAP 98/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ 44 19 63 5 Mayıs 2020 Salı 14:00 İNTERNET CANLI YAYIN

HATAY HATAY İLİ YAYLADAĞ İLÇESİ 2. ETAP 102/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 50 21 71 6 Mayıs 2020 Çarşamba 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN

KIRIKKALE KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ ÇERİKLİ 2. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 67 28 95 6 Mayıs 2020 Çarşamba 12:00 İNTERNET CANLI YAYIN

ÇORUM ÇORUM İLİ UĞURLUDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 105 45 150 6 Mayıs 2020 Çarşamba 14:00 İNTERNET CANLI YAYIN

ÇORUM ÇORUM OĞUZLAR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 7 Mayıs 2020 Perşembe 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN