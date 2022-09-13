Toki başvuru: TOKİ Sosyal Konut Projesi saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ açıklamasını ne zaman yapacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak vatandaşlara tanıtılan proje için geri sayım başladı. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşları sevindiren projenin 13 Eylül Salı günü Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağı bilinirken açıklamaya saatler kala vatandaşlar, arama motorlarında TOKİ Sosyal Konut Projesi saat kaçta açıklanacak? Başkan Erdoğan TOKİ açıklamasını ne zaman yapacak? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN TOKİ AÇIKLAMASINI NE ZAMAN YAPACAK?

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi bugün (13 Eylül Salı 2022) Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde millete açıklanacak. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını isteyen dev proje hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, asgari ücretli, emekli ve gençlerin ödeyebileceği tutarlarda ödeme planları oluşturulacağını ve bunlara yönelik de kontenjanlar ayrıldığını açıklamıştı.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Başkan Erdoğan bugün saat 14:00'te açıklayacak.

TOKİ'YE BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Yerel ve yatay mimari çerçevesinde inşa edilecek konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri olacak. S

Projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek

Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmamak

18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınacak.

Genç kategorisine başvurmak isteyenler için yaş sınırı belirlendi. 1991 Eylül ayı ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden projeye başvurabilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, gaziler, gençler ve engellilere kontenjan ayrılacak.

Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması gerekecek.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak ve ödeme toplamı hane halkı gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak. 240 aya kadar vade imkanı sağlanacak.

81 ilde projeler hayata geçirilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

ARSA SATIŞI ŞARTLARI

Arsa tapusu olan kişiler başvuru yapamayacak.

Arsa kampanyasına başvurmak isteyenler arsası olduğu için başvuru yapamayacak.

Başvuru yapan kişinin yoksul ve dar gelirli olunması gerekiyor.

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

10 BİN YENİ İŞ YERİ

TOKİ projesi kapsamında "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" yapılacak. İşyerleri için başvuru bedeli 2 bin lira olacak.

Projeye başvurmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekecek ve projenin bulunduğu yerin nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.

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