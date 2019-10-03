TOKİ başvuru şartları 2019 TOKİ başvuruları ne zaman?

En uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ konut projelerini kapanın elinde kaldı. Özellikle İstanbul evleri projeleri oldukça rağbet görmekte. TOKİ’den ev alacak vatandaşlar TOKİ başvurusu ne zaman, TOKİ başvuru şartları neler? sorusunu sormakta. TOKİ Türkiye’nin farklı bölgelerinde dar ve orta gelirli vatandaşları sıcak bir yuva sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ’den ev almak isteyenler TOKİ başvuruları nereye yapılıyor? TOKİ emeklilik başvuru nasıl yapılır? TOKİ başvuru tarihleri, 2019 TOKİ başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru formu nasıl doldurulur? sorularının cevaplarını merak ediyor.

TOKİ ekim ayında da çok sayıda konutu satışa çıkartıyor. Asgari ücretliyim TOKİ’den ev alabilir miyim diyen binlerce vatandaş TOKİ’nin birbirinden indirimli ve bir o kadara da uygun ödeme fırsatları ile satışa sunacağı konutlardan ev sahibi olabilmekte.

TOKİ Ekim 2019 Türkiye Geneli Satış Takvimi ile beraber başvurusu devam eden 2 binden fazla konut 345 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olmak istiyorum diyenlerin başvurusunu bekliyor. TOKİ tarafından satışa sunulan ucuz evler için son başvuru tarihi 31 Aralık 2019 tarihinde dolacak. 26 farklı şehirde yer alan toplam 2 bin 395 adet konut için açık satış yöntemi ile başvuru alınacak. Konutlar TOKİ açık satış yöntemi ile satıldığı için kura çekilişi yapılmayacak ve başvuru önceliği tanınacak. TOKİ tarafından satışa sunulan en ucuz konut 104 bin 518 liradan başlarken listede yer alan en pahalı konut fiyatı ise 344 bin 234 lira olarak uygulanacak. TOKİ başlangıç taksit tutarı 345 TL olarak uygulanırken vatandaşa konut kredisiz 180 ay vadeli taksitle konut satışı imkanı sunuluyor.

TOKİ başvuru şartları neler?

Türk vatandaşı olmak,

Satışa sunulan konutların olduğu il ya da ilçede en az 1 yıldır ikamet etmek,

Daha önce TOKİ tarafından satılan konutlardan almamış olmak ve TOKİ'den konut kredisi çekmemek,

TOKİ başvurusu yapacak olan kişinin, eşinin ya da bakmakla yükümlü olduğu çocuğuna ait ev bulunmaması,

Başvuru yaptığı tarih itibari ile en az 25 yaşında olmak,

Aylık hane halkı toplam gelirinin en fazla 4 bin 500 lira olması.

TOKİ emeklilik başvuru nasıl yapılır?

TOKİ konut peşinatı olarak yüzde 10, 12, 15, 20, 25 gibi her projeye özel olarak farklı belirlenirken TOKİ vade seçenekleri ise 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay olarak yine projeye özel olarak belirleniyor. Öte yandan TOKİ’den emekliler için ucuz ev TOKİ Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmakta. Emeklilerin TOKİ projelerine katılması için 2 artı dairelere 500 TL katılım ücreti ödemesi gerekmektedir. 3 artı 1 evler için Bin TL ödeme yapılması gerekmektedir. Yapılan kuralarda çıkmayan emeklilere ödenen ücretler, iade edilmektedir. Ancak başvuru yapmak için giriş ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

TOKİ Emeklilere Ev Projesine Kimler Başvurabilir?

TOKİ emeklilere ev kurasına katılabilecekler yasalar kapsamında düzenlenmiştir. TOKİ tarafından yalnızca emekliler için hazırlanan projelere her emeklinin katılması mümkün değildir. İlk şart emekli kişinin üzerine herhangi bir ev olmaması gerekmektedir.

Emeklinin eşinin ya da çocuklarının üzerine ev olması halinde TOKİ kurasına katılması mümkün değildir.

Emeklinin üzerinde tarla, bağ ya da bahçe varsa TOKi kurasına katılmasının önünde engel bulunmamaktadır.

Emekli eğer daha önce TOKİ’den konut satın almışsa ya da TOKi konut kredisi kullanmışsa, bu kuraya katılması söz konusu değildir.

TOKi kurasına katılmak için aylık hane gelirinin 3 Bin 200 TL olması gerekmektedir. İstanbul için toplam gelir şartı ise 3 Bin 700 TL olmaktadır. Başvuru yapan vatandaşların il ve ilçede en az 1 sene boyunca ikamet etmesi gerekmektedir.

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