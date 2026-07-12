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Gündem İran’ın körfezdeki saldırılarına karşı 5 ülkeden sert tepki! Hürmüz için acil durum zirvesi!
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İran’ın körfezdeki saldırılarına karşı 5 ülkeden sert tepki! Hürmüz için acil durum zirvesi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İran’ın körfezdeki saldırılarına karşı 5 ülkeden sert tepki! Hürmüz için acil durum zirvesi!

Orta Doğu, ABD’nin doğrudan İran topraklarını füze yağmuruna tutmasının ardından tam bir cehennem yerine dönerken, bölgedeki dengeleri altüst edecek çok kritik bir diplomatik hamle geldi. Aralarında Kuveyt ve Bahreyn’in de bulunduğu Körfez ülkelerini kamikaze İHA’lar ve füzelerle açıkça hedef alan İran'a karşı Arap dünyası tek ses oldu. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman ve Ürdün dışişleri bakanları peş peşe gerçekleştirdiler telefon trafiğiyle şer odağı Tahran’ın haydutça saldırılarını en sert şekilde kınadı.

Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman ve Ürdün dışişleri bakanları, bölge ülkelerine yönelik tekrarlanan İran saldırılarını kınayarak, gerginliğin azaltılması ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan; Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdulrahman al Sani, Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Ziyani ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada, görüşmelerde bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, "bölge ülkelerine yönelik tekrarlanan İran saldırılarının kınandığı, ülkelerin egemenliğini ihlal edilmesi ya da bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit edilmesinin reddedildiği" vurgulandı.

Görüşmelerde "güvenliğin yeniden tesisi, gerginliğin azaltılması ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasına yönelik çabaların ele alındığı aktarılan açıklamada, bakanlarla birçok konuda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki gemiye ateş açılmasının ardından İran'a saldırı başlatmıştı

ABD gece saatlerinde İran'ın çeşitli kentlerine saldırı başlatmış; Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran'ın son misilleme saldırısında ise Kuveyt kara sularında Kuveyt Petrol Şirketine (KOC) ait bir deniz sondaj platformuna İHA saldırısı yapılmış, saldırıda maddi hasar meydana gelirken platform çalışanlarından bir işçi yaralanmıştı.

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