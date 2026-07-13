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Gündem Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek vefat etti
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Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek vefat etti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek vefat etti

Siirt’in Şirvan ilçesinde 2004 senesinden bu yana belediye başkanlığı görevini yürüten AK Partili Necat Cellek, tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti.

Siirt’in Şirvan ilçesinde 20 yıldır belediye başkanlığı yapan Necat Cellek’ten acı haber geldi.

 

2004’ten bu yana Şirvan Belediye Başkanlığı yapan AK Parti'li Necat Cellek, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul’da yaşamını yitirdi. 1966 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde doğan Necat Cellek, ilkokulu Şirvan'da, ortaokul ve liseyi Siirt'te tamamladı. Siyasi hayatına 1994 yılında il genel meclis üyesi olarak başlayan Cellek, 1999-2000 yıllarında Fazilet Partisi Şirvan İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. AK Parti'den 2004, 2009, 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Şirvan Belediye Başkanı seçilen Cellek, evli ve 10 çocuk babasıydı.

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