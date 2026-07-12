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Spor Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem milli takım yolunda
Spor

Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem milli takım yolunda

Yeniakit Publisher
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Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem milli takım yolunda

Oğuz Alper Öktem, Türkiye’yi Eylül ayında Portekiz’de düzenlenecek uluslararası FEI Milletler Kupası (CEIO2) 120 km Atlı Dayanıklılık yarışmasında İzmit isimli atı ile temsil edecek.

Avrupa'nın en zorlu parkurlarından biri olarak kabul edilen Fransa'nın Barre-des-Cévennes kentindeki CEI1 100 kilometre yarışmasını başarıyla tamamlayan Oğuz Alper Öktem, CEIO2 seviyesine yükseldi. Öktem, bu başarısıyla Portekiz'de düzenlenecek Milletler Kupası'na katılarak, milli sporcu unvanını alacak.

2026 sezonunda istikrarlı bir performans sergileyen Öktem, Türkiye ve Fransa'da düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde etti.

Kemer Country Club sporcusu olan Oğuz Alper Öktem, çalışmalarını FEI sporcu sıralamasında dünya bir numarası Mélody Théolissat'ın yönettiği Les Pacoulis Ekürisi'nde sürdürüyor. Öktem, milli formayı ilk kez FEI Milletler Kupası'nda giyecek.

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