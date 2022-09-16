TOKİ başvuru nereye yapılacak: TOKİ başvuru ne zaman son? 2022 TOKİ genç başvuru şartları neler? TOKİ ev tipi seçilebilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi, 500 bin konut ve 250 bin altyapılı konut arsası ile başvuruya açıldı. 14 Eylül'de başlayan başvuruların ekim ayının sonuna dek süreceği bilinirken milyonlarca kişinin başvurduğu projede detaylar da belli oldu. Evlerin 2+1 ve 3+1 olarak inşa edileceğini öğrenen vatandaşlar, arama motorlarında TOKİ konut tipi seçilebilecek mi? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında tüm merak edilenler...

Toki başvuru nereye yapılacak

TOKİ iş yeri başvuru işlemi, E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.

Toki başvuru ne zaman son

TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvuran adaylar, evin hangi ilçede olacağını kendileri belirleyebilecek. Ancak 2+1 ya da 3+1 mi olacağına ilişkin sorunun cevabı, kura çekimi ile belirlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi, 500 bin konut ve 250 bin altyapılı konut arsası ile başvuruya açıldı. 14 Eylül'de başlayan başvuruların ekim ayının sonuna dek süreceği bilinirken milyonlarca kişinin başvurduğu projede detaylar da belli oldu. Evlerin 2+1 ve 3+1 olarak inşa edileceğini öğrenen vatandaşlar, arama motorlarında TOKİ konut tipi seçilebilecek mi? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ KONUT TİPİ SEÇİLEBİLECEK Mİ?

TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvuran adaylar, evin hangi ilçede olacağını kendileri belirleyebilecek. Ancak 2+1 ya da 3+1 mi olacağına ilişkin sorunun cevabı, kura çekimi ile belirlenecek.

TOKİ KONUT VE ARSA BAŞVURU ŞARTLAR NELER?

Proje 500 bin konut ve 250 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İstanbul'da yapılacak konut 50 bin olarak açıklanırken ve arsa sayısına ilişkin net rakam henüz açıklanmadı. Sosyal konut ve arsa projesinde başvuru şartları ise şu şekilde;



* Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

* Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Yoksul ve dar gelirli olmak,

* Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

* Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

Arsaların ödemesi, yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak. Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

TOKİ BAŞVURU HANE GELİR SINIRI NE KADAR?

Şehit aileleri, harp ve görev malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, diğer 80 il için ise en fazla 16 bin lira olması şartı bulunuyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunabilmek için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek ve hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak.

Başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.

Başvuru için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak.

TOKİ SOSYAL KONUT GENÇLER İÇİN BAŞVURU ŞARTLAR

Kurum, bu sene ilk kez gerçekleştirilen gençler için konut projesi şartlarında dair, ''Konutlarımızda ilk defa gençlerimize kontenjan ayırdık. Yüzde 20 kontenjanı 18-30 yaş arasındaki gençlerimize ayırdık. Ailesinin gelirine bakmıyoruz. 18 yaşındaki bir birey artık ev kuracak biri olarak düşünerek belirledik. Aylık hane gelirinin ne olduğu önemli değil.'' sözlerini kullandı.

• T.C. vatandaşı olması

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

TOKİ KONUT FİYATLARI

Bakan Kurum sözlerinin devamında fiyatlara da değindi: ''Zemin kat kurası çeken daha alt bir fiyat ödeyecek, ya da çatı katındaki vatandaş daha az ödeyecek. Orta katlardaki vatandaşlarımız daha çok ödeyecek. Şerefiye değerine göre bu ortalama fiyat üzerinden değerlendirilecek.''

608 bin lira fiyata sahip 2 art 1 konutlar aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle,

850 bin fiyata 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 vade ile yapılabilecek.

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