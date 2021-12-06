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Ekonomi TOKİ arsa satışları hangi illerde? TOKİ açık artırma arsa satışları!
Ekonomi

TOKİ arsa satışları hangi illerde? TOKİ açık artırma arsa satışları!

TOKİ açık artırma satış nasıl yapılır? TOKİ açık artırma başvuru şartları neler? TOKİ, binlerce aileyi ucuz fiyatı ev sahibi yapmaya devam ederken, bir yandan da açık artıra ile düşük fiyata arsa satışları da gerçekleştirmekte. TOKİ ihale ile arsa sahibi olmak isteyenler TOKİ açık artırma arsa fiyatları ne kadar? sorusunu sormakta. TOKİ 29 ilde açık artıma yöntemi ile uygun fiyata arsa satışı yapıyor. Peki TOKİ arsa satışları nereden? TOKİ ihale ile arsa satışı nereden yapıyor? Açık artırma TOKİ arsa satışları hangi illerde?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 15:15:00 - 2021-12-06 15:16:21
TOKİ arsa satışları hangi illerde? TOKİ açık artırma arsa satışları!

TOKİ ihale arsa satışları! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arsa satışlarına devam ediyor. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. Arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

Açık artırma TOKİ arsa satışları hangi illerde?

Tahmini bedeli 2 milyar 882 milyon 791 bin 98 lira olan yaklaşık 2 milyon 454 bin 735 metrekare büyüklüğündeki 307 arsa Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da bulunuyor.

TOKİ açık artırma arsa satışlar ne zaman?

TOKİ arsaları için açık artırma oturumları 22 Aralık Çarşamba ve 23 Aralık Perşembe saat 10.30'da yapılacak. 22 Aralık'taki açık artırmada Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Muğla ve İzmir'deki arsaların satışı yapılacak.

23 Aralık'taki açık artırmada ise Aydın, Antalya, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Manisa, Artvin, Samsun, Trabzon, Elazığ, Adana, Afyonkarahisar, Batman, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Malatya'da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek. Oturumlar Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" sitesinden de teklif verilebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" sitelerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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