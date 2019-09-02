TOKİ 2019 ikinci erken ödeme kampanyası var mı acaba?

TOKİ indirim kampanyası için henüz tarih belirlenmemiştir. İndirimli olarak borç kapatma olanaklarından yararlanmak isteyenler TOKİ’den yapılacak olan indirim kampanyası haberlerini buradan takip edebilirsiniz.

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 21 Mart 2019 tarihinde başlamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlenmişti. TOKİ tarafından, bu yıl peşin ödemelerde yüzde 22 oranında yapılmıştı. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilmişti. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin %25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde %22 indirim kampanyasından faydalandı. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Mart – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunulmuştu.