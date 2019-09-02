0553 313 94 23

TOKİ 2019 ikinci erken ödeme kampanyası var mı acaba?

TOKİ indirim kampanyası için henüz tarih belirlenmemiştir. İndirimli olarak borç kapatma olanaklarından yararlanmak isteyenler TOKİ’den yapılacak olan indirim kampanyası haberlerini buradan takip edebilirsiniz. TOKİ erken ödeme 2019 ne zaman?

02 Eylül 2019 Pazartesi 08:43
TOKİ 2019 ikinci erken ödeme kampanyası var mı acaba?

TOKİ indirim kampanyası için henüz tarih belirlenmemiştir. İndirimli olarak borç kapatma olanaklarından yararlanmak isteyenler TOKİ’den yapılacak olan indirim kampanyası haberlerini buradan takip edebilirsiniz.

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 21 Mart 2019 tarihinde başlamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlenmişti. TOKİ tarafından, bu yıl peşin ödemelerde yüzde 22 oranında yapılmıştı. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilmişti. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin %25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde %22 indirim kampanyasından faydalandı. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Mart – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunulmuştu. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 08:43
  1. toki peşin ödeme indirimi 2019 hesaplama
  2. toki 2019 indirim kampanyası
  3. toki 2019 erken ödeme
  4. toki erken ödeme hesaplaması
  5. toki indirim kampanyası uzatıldı
  6. toki indirim hesaplama 2019
  7. toki peşin ödeme indirimi 2019
  8. toki erken ödeme 2019 ne zaman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için olay ifadeler!
    1. Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe -..
    2. Ekmeğini ateşten çıkarıyor
    3. Gençlerbirliği puanla tanışamadı
    4. (Özel) İstanbul’da motosikletlinin..
    5. 26. Uluslararası Aspendos Opera ve..
    6. İran'dan nükleer çıkışı: Daha güçlü..
    7. Doğu Karadeniz’de sağanak yağış..
    8. Iğdır’da “Kerbela’dan bir esinti”..
    9. Altın fiyatları piyasaya nasıl başladı?
    10. Hafızayı güçlendirici besinler neler?
    11. Japonya Başbakanı Şinzo Abe: Putin'le..
    12. Rektör Çomaklı, Araştırma..
    13. Tırtıllar yüzünden az kala canından..
    14. Lastik yakarken yangın çıkardılar
    15. Tekirdağ’da görünmez kaza: Otobüs ile..
    16. Pakistan'tan Hindistan'a "etnik..
    17. Anadolu tarihine ışık tutacak yeni..
    18. Emekliler Ocak 2020’de ne kadar zam..
    19. Trabzon’da fuhuş operasyonu
    20. ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye..
    21. Amerika B-2'leri bölgeye..
    22. Uluslararası Altın Kemer Karakucak..
    23. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    24. Bursa'da kayıplara karışan 13..
    25. Dün örtülülere saldıranlar bugün..
    26. İran'dan nükleer açıklaması: Üçüncü..
    27. (Özel) Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney: “Her..
    28. Kızıldağ Yaylasına kış sezonunda da..
    29. Antalya’da otomobilin çarptığı yaya..
    30. HDP'li belediyelerden şaka gibi hamle!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    İBB'den bir zam daha!
    İBB'den bir zam daha!
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var