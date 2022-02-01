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Gündem Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı
Gündem

Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

Rize'den Konya'ya giden Serkan Bozkurt idaresindeki 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt mevkisinde refüje devrildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 10:44:00 -
Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

Rize'den Konya'ya giden Serkan Bozkurt idaresindeki 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt mevkisinde refüje devrildi.

Kazada otobüste bulunan ve yaralanan 23 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da olay yerine gelerek, kaza ile ilgili bilgi aldı.

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