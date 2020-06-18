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Sağlık

Tokat’ta, maske takma zorunluluğu

Tokat’ta İl Hıfzıssıhha kurulu toplantında alınan toplantıda il genelinde açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluğu getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:02:11 -
Tokat’ta, maske takma zorunluluğu

Tokat’ta İl Hıfzıssıhha kurulu toplantında alınan toplantıda il genelinde açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluğu getirildi.


Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında korona virüs tedbirleri ele alındı. Yapılan değerlendirme sonucu Tokat’ta açık ve kapalı alanlarda 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Vali Balcı, Tokat’ta açık ve kapalı alan olmak üzere her yerde maske takmak zorunlu hale getirildiğini ifade ederek, "Bu nedenle korona virüs salgınının hızlı yayılım eğilimi gösteren yapısının engellenmesi ve bulaşma hızının durdurularak ilimizdeki sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşlarımızın tamamının ikametlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz. Bu zorunluluğa uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır."dedi.

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