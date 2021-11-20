Tokat'ta korkutan deprem!

Tokat'ta saat 10:02'de, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Niksar'ın Günebakan köyü olduğu ve sarsıntının yerin 9,7 km derinliğinde gerçekleşitiği belirtildi.

Bu depremden bir dakika sonra, 3,6 büyüklüğüne bir deprem daha meydana geldi.

Son günlerde Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan peş peşe depremlerin meydana gelmesi, bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı.

17 Kasım'da saat 15:40'ta Düzce'de 5,2, dün ise Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana gelmişti.