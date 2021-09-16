Tokat'ta 7 sınıf karantinaya alındı
Tokat'ta görülen koronavirüs vakaları üzerine 7 sınıf karantinaya alındı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki bir lisede bazı öğrencilerin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine 6 sınıfın öğrencileri, kaldıkları pansiyonda karantinaya alındı.
Öğrenciler uzaktan eğitim görüyorlar
Milli Eğitim Bakanlığınca tablet gönderilen karantinadaki öğrenciler, eğitimlerini uzaktan sürdürüyor.
İlçedeki bir ilkokulda da bazı öğrencilerin COVID-19'a yakalandığının belirlenmesi üzerine bir sınıf karantinaya alındı.