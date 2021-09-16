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Eğitim Tokat'ta 7 sınıf karantinaya alındı
Eğitim

Tokat'ta 7 sınıf karantinaya alındı

Tokat'ta görülen koronavirüs vakaları üzerine 7 sınıf karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 16:34:00 -
Tokat'ta 7 sınıf karantinaya alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki bir lisede bazı öğrencilerin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine 6 sınıfın öğrencileri, kaldıkları pansiyonda karantinaya alındı.

Öğrenciler uzaktan eğitim görüyorlar
Milli Eğitim Bakanlığınca tablet gönderilen karantinadaki öğrenciler, eğitimlerini uzaktan sürdürüyor.

İlçedeki bir ilkokulda da bazı öğrencilerin COVID-19'a yakalandığının belirlenmesi üzerine bir sınıf karantinaya alındı.

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