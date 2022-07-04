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Gündem Tokat'ta 6 deprem birden oldu
Gündem

Tokat'ta 6 deprem birden oldu

Tokat'ta 1.9 ile 3.4 büyüklüğü arasında 6 deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 00:54:00 -
Tokat'ta 6 deprem birden oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre: Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Taşlık köyünde 18.04’de 1.9, 18.14’de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkeze bağlı Gülpınar köyünde 23.38’de 1.9, Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde 23.38’de 2.1, Pazar ilçesine bağlı Taşlık Köyünde 23.55’de 3.4, 00.03’de ise 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen depremler vatandaşları korkuttu.

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