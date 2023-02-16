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Gündem Tokatlı veteriner hekimler 6 keçiyi enkazdan çıkardı
Gündem

Tokatlı veteriner hekimler 6 keçiyi enkazdan çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tokatlı veteriner hekimler enkazdan 6 keçiyi kurtardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 22:42:00 -
Tokatlı veteriner hekimler 6 keçiyi enkazdan çıkardı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tokatlı veteriner hekimler enkazdan 6 keçiyi kurtardı.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda deprem koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile ilçeye gelen veteriner hekimler de görev yapmaya başladı.

İlçeye gelen veteriner hekimler bugün enkazdan 6 keçiyi kurtardı.

Veteriner hekimler keçilerin bakımlarını yaptı.

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