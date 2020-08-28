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Aktüel Tokat Valisi Ozan Balcı maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı
Aktüel

Tokat Valisi Ozan Balcı maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:35:23 -
Tokat Valisi Ozan Balcı maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Ozan Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınacak tedbirlerin önemine dikkati çekmek için maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Vali Balcı, Behzat Bulvarı Behzat Caddesi'nden başladığı denetimlerde vatandaşlara maske dağıttı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile bazı protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu denetimlerde Vali Balcı, "Bütün Tokatlı hemşehrilerimizle el ele omuz omuza bu mücadeleyi sürdürüyoruz." dedi.

Mücadeleyi ayrıntısıyla önemsediğini belirten Balcı, "Tokatlı hemşehrilerimizden de konuyu önemsemelerini rica ediyorum. Bir vatandaşımızın canı bizim için çok kıymetli. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz. Yılmadan, yorulmadan, yılgınlık göstermeden, pes etmeden, birlik ve beraberlik içerisinde, azimle, aşkla, şevkle inşallah bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.


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