  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sadakataşı Ramazan’da Suriye’yi unutmadı

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri'nden kıssadan hisse

Peygamber efendimizin sahabelerine anlattığı kıssa

Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Yunus Emre ve Molla Kasım
için kalan
Aktüel

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yılda 3 milyon liradan fazla yardım

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:23:54 -
Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yılda 3 milyon liradan fazla yardım

TOKAT (AA) - Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, hayır işleri için yılda 3 milyon liradan fazla harcama yapıldığını bildirdi.

Kılınç, düzenlediği basın toplantısında, 11-17 Mayıs tarihlerindeki Vakıf Haftası'nı bu sene "Vakıf medeniyetinde şefkat ve merhamet" teması çerçevesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal medya kanalları ve kitle iletişim araçları aracılığıyla kutladıklarını belirtti.

Arapça kökenli "merhamet" kelimesinin vakıf kültürünün de özü ve temeli olduğunu vurgulayan Kılınç, "Bölge Müdürlüğümüz hayır hizmetleri olarak yıl içinde 9 ay süreyle 564 öğrenciye burs, 12 ay kesintisiz 126 vatandaşımıza muhtaç aylığı ve 559 aileye kuru gıda yardımı yapmaktadır. Bu hayır işleri için yıllık 3 milyon 194 lira harcama yapılmaktadır. Yardımdan faydalanan vatandaşlarımıza, kuru gıda kolileri içerisinde, Vakıflar Genel Müdürümüz Burhan Ersoy vakıfları anlatan, mübarek ramazan ayını ve bayramını kutlayan bir mektup göndermiştir." ifadelerini kullandı.

Vakfın, bir iyilik ve merhamet hareketinin yanı sıra bir medeniyet, tasavvur, inşa ve ihya hareketi olduğunu vurgulayan Kılınç, 2003-2020 yıllarında 106 eserin restorasyonuna yönelik proje hazırlandığını, 164 eserin onarım ve restorasyonunun da tamamlandığını anlattı.

Kılınç, inşaat olarak 3 iş hanı, 2 kültür merkezi, 1 otel ve 56 konutla toplamda 118 milyon liralık yatırımın gerçekleştirildiğini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı