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Tokat şeftalisinde hasat başladı

Tokat’ta kirazdan sonra en çok üretimi yapılan meyve olan şeftalide hasat dönemi başladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55
Tokat şeftalisinde hasat başladı

Tokat’ta kirazdan sonra en çok üretimi yapılan meyve olan şeftalide hasat dönemi başladı.


Tokat’ta şeftali hasadı il merkezine bağlı Akyamaç köyünde düzenlenen törenle başladı. Çiftçi Emin Yılar’ın bahçesinde gerçekleşen programa Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik, il protokolü, çiftçiler ve davetliler katıldı. 65 dönümlük şeftali bahçesinde yapılan hasat başlangıcında Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat tarımının parlaması ve çiftçilerimizin kazanması için her zaman destek vereceğini kaydetti. Vali Balcı, Tarımın, çiftçinin dostuyuz, üretimin yanındayız. Tokat’ı Türk tarımının parlayan yıldızı yapacağız. Tarım adına bütün güçleri bileştireceğiz. Üniversite, devlet dairelerindeki birimler, çiftçilerimizle, bütün derdimiz Tokat’ı Türk tarımının parlayan yıldızı yapabilmek, çiftçimizi zenginleştirebilmek. Burası tarım memleketi. Bizim çiftçiyi, milletimizi zenginleştirecek bir numaralı işimiz tarım. Tokat’ta bugüne kadar güzel işler yapılmış. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yılmadan, bezmeden, yılgınlık göstermeden, aşkla, şevkle çiftçiyi zenginleştireceğiz. Tarımın dostu olacağız. Tarıma her alanda tam destek vereceğiz. Çiftçinin derdiyle dertleneceğiz. Türkiye’nin en güzel renkli, en güzel kokulu şeftalisi Tokat’ta yetişiyor. En güzel kiraz, en güzel yaprak, en güzel ceviz de Tokat’ta yetişiyor. Yerel yönetimi, çiftçisi, idaresi, siyasetçi, üniversitesi, kurum ve kuruluşlarıyla beraber kalbimiz tarım için atıyor. Çiftçinin elinden tutmak istiyoruz, destek vermek istiyoruz. Hedefimiz Tokat’ı Türk tarımın parlayan yıldızı yapmak. Tokat çiftçisinin dostuyuz, yanındayız, yardımcısıyız” ifadelerini kullandı.


Bölge çiftçisi bu yıl ürün kalitesinin ve rekoltesinin son derece iyi olduğunu söyleyerek mutluluklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55
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