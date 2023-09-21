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Yerel Tokat Çocuk Görüşme Merkezi açıldı
Yerel

Tokat Çocuk Görüşme Merkezi açıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-21 13:22:00 -
Tokat Çocuk Görüşme Merkezi açıldı

Tokat'ta, icra yolu ile çocuk teslimine son veren “Çocuk Görüşme Merkezleri” uygulaması kapsamında ilk görüşme merkezi açıldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve İl Protokolünün katılımıyla, Adalet Bakanlığı'nın icra yolu ile çocuk teslimine son veren “Çocuk Görüşme Merkezleri” uygulaması kapsamında Tokat Çocuk Görüşme Merkezi açıldı.

Tokat Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Valimiz @numanhatipoglu ve İl Protokolümüzün katılımıyla Adalet Bakanlığı'nın icra yolu ile çocuk teslimine son veren “Çocuk Görüşme Merkezleri” uygulaması kapsamında Tokat Çocuk Görüşme Merkezi açıldı.

Belediyemiz ve İl Özel İdaremiz desteğiyle açılan merkez hayırlı olsun.

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