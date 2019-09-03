0553 313 94 23

Tohumluklara "yerel çeşit" logosu geliyor

Türkiye'deki yerel bitki çeşitlerinin pazarlanması için ambalajlarında "yerel çeşittir" ibaresi ve logosu bulunacak

03 Eylül 2019 Salı 09:44
Tohumluklara "yerel çeşit" logosu geliyor

ANKARA (AA) - Türkiye'deki yerel bitki çeşitlerinin pazarlanması için ambalajlarında "yerel çeşittir" ibaresi ve logosu yer alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Türkiye'deki tarla, bağ-bahçe ve diğer bitki türlerine ait yerel çeşitlerin korunmasını sağlamak amaçlanıyor. Bu kapsamda, yerel bitkilerin genetik erozyonlarını engellemek amacıyla çeşitlerin kayıt altına alınması, tohumluklarının çoğaltımı, pazarlanması, idamesi ve sürdürülebilir kullanımıyla ilgili kurallar getirerek, ticareti yapılacak yerel çeşit tohumluklarının üretimiyle bunların piyasaya arzı ve bu konudaki denetimlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, kayıt altına alınmış yerel çeşitlerle ilgili işlemler bakanlığın izin ve denetimi altında gerçekleştirilecek. Yerel tohumlar "kamu malı" sayılacak.

Menşe bölgesinde olmak şartıyla gerçek kişilerin ihtiyaç miktarları kadar tohumluk üretimi ve kendi aralarındaki tohum takasında bakanlığın izni aranmayacak.

Yerel çeşitlerin tescil başvurusu sadece bakanlığa ait araştırma enstitülerince yapılacak.

- Tohumluk üretimi menşe bölgesinde olacak

Araştırma enstitüleri yerel çeşit olarak tescil ettirmek istedikleri tohumlukları kayıt altına alınmak üzere Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bildirecek.

Kayıt altına alınan yerel çeşitlerin tohumlukları menşe bölgesindeki bakanlığın ilgili kuruluşu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) veya araştırma enstitüsünce üretilip pazarlanacak.

Kayıt altına alınmış yerel çeşitlerin tohumluk üretimleri menşe bölgesinde yapılacak.

Yerel çeşitlerin tohumluklarının üretimini yapacak kuruluşların, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde üretici-yetiştirici belgesi alma zorunluluğu olacak.

- Logo ve ibare olacak

Tohumlukların üretildikleri sezon içinde sertifikalandırılmaları gerekecek.

Yerel Çeşit Kayıt Listesi'nde yer alan yerel çeşitlerin tohumlukları için üretim miktarları TAGEM'e yapılacak talepler doğrultusunda belirlenecek.

Listedeki tohumluklar ambalajlanarak ve etiketlenerek menşe bölgesinde üretilecek ve "Yerel Çeşit Sertifikası" ile pazarlanacak.

Paketlenen tohumlukların ambalajlarında "yerel çeşittir" ibaresi ve bakanlıkça tasarlanan logo bulunacak.

Yerel çeşitlerin yurt içi satış bedelleri ve şartları TAGEM tarafından belirlenecek.

Üretilen yerel tohumlukların perakende satış ve pazarlamasına ilişkin uygulamalar TİGEM aracılığıyla yapılacak.

Kabul edilen başvurularda veya kayıt altına alınan yerel çeşitler hususunda başvuran kişiyle üçüncü kişiler arasında yaşanabilecek her türlü hukuki sorunda sorumluluk başvuran kişiye ait olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:44
  1. Resmi Gazete
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. yerel bitki çeşiti
  4. Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmeliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası 3.’sü, Kartal’dan çıktı
    1. Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası..
    2. Atıcılıkta 2 olimpiyat kotası
    3. Güz dönemi şap aşılama kampanyası..
    4. Fatih’te 18 yaşındaki genci öldürdüler!
    5. Akar'dan 'Güvenli bölge' resti! 'Kendi..
    6. Fransa’da 92 yaşındaki kadın, 94..
    7. Balıkesirspor’da mutlu son
    8. Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları)..
    9. Bakan Akar: "(Güvenli Bölge) büyük bir..
    10. Afyonkarahisar’da Halk Sağlığı Haftası..
    11. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    12. MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk’ta..
    13. Yeni Akit ulaştı: İşte çok konuşulan..
    14. Çılgınlar 58 Taraftar Grubu’ndan..
    15. Kırmızı bültenle aranan terörist..
    16. Erdal Sarılar’ın mutlu günü
    17. Palandöken: “Kamyoncu esnafı destek..
    18. Brent petrolün varili 58,99 dolar
    19. Yozgat’ta pekmez kazanları kaynamaya..
    20. Beylikdüzü’nde "Umut ve Eğitim"..
    21. Motosiklet hafif ticari araçla..
    22. Dev salatalık görenleri şaşkına..
    23. Okullar açılıyor, göz problemlerine..
    24. “Her denge memnuniyetsizliği baş..
    25. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    26. Tohumluklara "yerel çeşit" logosu..
    27. Talha Emir Buldu, Avrupa üçüncüsü oldu
    28. Takla atan hafif ticari araç..
    29. Göreve yeni başlayan polislere manda..
    30. Salih Ayhan ve İsmet Yılmaz spor..
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız