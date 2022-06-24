Tohumları çimlendirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

Eğer bir bahçeniz varsa çok şanslısınız, eğer orijinal tohumlarınız varsa hazineye sahipsiniz. Son yıllarda ata tohumları çok kıymetli oldu. Diyelim ki bir bahçeniz var ve çok kıymetli ata – doğal tohumlarınız var peki o tohumları nasıl çimlendirip fide haline getirebilirsiniz?

Kolayca tohum çimlendirme – rulo yöntemi

Tohumları çimlendirmek sadece sebzeler için değil aynı zamanda çiçek tohumları için de geçerli bu yöntemle çok kolay, tohumları filizlendirip fide haline getirip toprakla buluşturabilirsiniz. Peki neden tohumlar direkt bahçeye gömülüp yetiştirilmiyor? Özellikle sebze ve çiçek tohumları çok hassastır, toprağa atılan bir biber tohumu kuşların, böceklerin hemen hedefi olur buna izin vermemek için tohumlar filizlendirilip fide haline getirilir.

Fide üretimi için Rulo yöntemi gereken malzemeler ;

Tohumlar

Parke altı şiltesi ya da baloncuklu naylon eski de olur

Torf

Paket lastiği, sprey şişesinde su

Şilteyi ince uzun şeritler halinde kesin. Önünüze kısa kenarı koyup biraz nemli toprak ekleyin ve tohumları eşit şekilde dizin bu şekilde sara sara istediğiniz kalınlıkta hazırlayın.

Lastikle sabitleyip, üzerine ektiğiniz tohumu yazın ki karışmasın. Az güneş alan hafif esintili bir yerde arada bir spreylerek gözlemleyin. 15 günde tohumun çeşidine göre filizlenmiş olması gerek. Tohum çeşidine bağlı olarak çok sık ekmemek de fayda var. Yine tohum çeşidine göre 1 ayda fidelerin bu hale gelmesi gerek boyu bir karış olan fideler artık bahçeye ekilebilir. Bahçenize götürdüğünüz rulo halindeki filizlendirilmiş ruloyu bahçeye dikkatlice ekin. İşte pratik olarak şaşırtma yöntemi ve tohumdan fide üretimi.