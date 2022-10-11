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Teknoloji TOGG'un fiyatına dair net açıklama
Teknoloji

TOGG'un fiyatına dair net açıklama

TOGG'un fiyati hakkında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rakiplerine göre çok ucuz olacak. Daha az bakım masrafı olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 13:10:00 -
TOGG'un fiyatına dair net açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fiyatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Rakiplerine göre çok ucuz olacak. Daha az bakım masrafı olacak. TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yıl sonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek. TOGG fabrikası 2025 yılında tam kapasite çalışmaya başlayacak." dedi.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri, toplam 6 adet şarj cihazımızı, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’ne kurduk. Tüm elektrikli araç kullanıcıları bu cihazları pek yakında kullanabilecek."

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