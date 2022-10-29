Mart 2023 yılında satışa çıkacak olan yerli otomobil için öncelikli başvurunun alınıp alınmadığı araştırılıyor. Peki, öncelikle TOGG’lar kime satılacak?

TOGG ön satış ne zaman? TOGG kimler ne zaman alabilir?

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, TOGG'un öncelikli olarak kimlere verileceğini açıkladı. Kacır, ilk otomobillerin büyükelçilere sonrasında da 81 ilin valilerine tahsis edileceğini söyledi.

CNN Türk'e konuşan Kacır, "İlk büyükelçilere gönderilecek. Büyükelçilerimiz bu konuda çok istekliler. Sayın Dışişleri Bakanımız da çok istekli. Biz de çok değerli bir fikir olarak görüyoruz bunu. Hem Türkiye'nin 81 şehrine gitmesini hedefliyoruz, özellikle valilerimizin kullanması çok değerli olacak. Togg Avrupa'da da kullanımı uygun halde olacak.

Nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinin tamamında iki binden fazla hızlı şarj istasyonu kurulacak" dedi.

Fiyatıyla ilgili ise Kacır, "Tabii çok soruluyor fiyatı da. Tabii elektrikli araçların dünyada daha pahalı olduğu fikrinden hareketle Togg'un erişebilir bir fiyatı olup olmayacağı konusu çok konuşuluyor. Ama her zaman şunu söylüyoruz satışa çıkarıldığında göreceğiz ki kendi sınıfındaki geleneksel, içten yanmalı motorla çalışan benzinli ya da dizel araçlarla aynı fiyatta olacak” dedi.