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Otomotiv TOGG mu, Mercedes mi? Yerlide hayran bıraktıran veriler
Otomotiv

TOGG mu, Mercedes mi? Yerlide hayran bıraktıran veriler

Yerli ve milli aracımız olan TOGG’un yayınlanan özellikleri Mercedes’le kıyaslanınca olanlar oldu. Menzil, hız, tüketim ve şarj konusunda kendi sınıfındaki Mercedes aracı geride bırakan yerli gururumuz TOGG hayran bırakmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 11:39:00 - 2022-10-19 11:40:09
TOGG mu, Mercedes mi? Yerlide hayran bıraktıran veriler

Yerli milli aracımız TOGG artık Mercedes'le kıyaslanmaya başladı. Yayınlanan veriler mühendislerimizin ne kadar başarılı olduğunu gözleri önüne serdi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş detayları böyle anlattı.

Değişimi kucaklamanın, değişime hal vermenin değerine dikkat çeken TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Cesaret” oturumunda gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Belirsiz ortamlarda çeviklikle ilerlenebilmeli. Yeni fikir paylaşılmasından aslı çekinilmemeli. Entelektüel kapasite hayli değerli, geliştirilmeli. Şahıslar ortası etkileşimde de birleştirici olun, empati sahibi olun. İş hayatında yürek dediğimiz şey bizi her vakit bir sonraki adıma götürür. Hepimiz korkuyoruz, bu çok insani bir şey. Fakat hamasetimiz de var bu sayede endişeyi yeniyoruz. Togg nasıl 100 yıldır otomobil üreten şirketlere meydan okuyor? Oyunun kuralları büsbütün değişiyor. Ve değişim yiğit oyunculara fırsat veriyor. 100 yıldır otomobil yapıyor olmanız bu gerçeği değiştirmiyor. Gözü pek bireyin 4 ortak özelliği var. Öğrenme hevesi, duygusal güç, entelektüel kapasite ve şahıslar ortası irtibat. Yüreğinizi artırmak için esnek olun, değişimi kucaklayın. ‘İnsanlar ne der’e bakmayın. Motivasyonu aksiyona dönüştürün. 20 saat düşüneceğinize 3 defa deneyin. Büyük resmi anlayın.”

Karakaş, Togg projesinde yer alma sürecini ise şöyle anlattı: “Bana bu türlü bir proje için geldiklerinde içim kıpır kıpır oldu. 1200 insan projemizde çalışıyor. 2022 sonunda 1400’den fazla çalışan hedefliyoruz. Bilakis beyin göçü ile 27 insan kazandık. Yüreğin sonucu burada gördüğünüz akıllı araçtır. Kâfi ki işi bitirmeye odaklanın. İmkansız dediğimiz bir şey daha evvel biri onu yapmadığı içindir.”

Yayınlanan veriler sonrası sosyal medya TOGG’un kalitesini konuşmaya başladı.

İşte, Mercedes ve TOGG arasındaki farklar;

MENZİL

TOGG: 500 km

Mercedes: 408 km

HIZ 0-100 km

TOGG:4.7 sn

Mercedes: 5.1 sn

TÜKETİM

TOGG:18 kWh/100 km

Mercedes:

20.8 kWh/100 km

ŞARJ

TOGG:%80: 30 dak.

Mercedes:%80: 40 dak.

Türk mühendis Mercedes'ten TOGG için Türkiye'ye döndü

Mercedes’in Ar-Ge bölümünde çalışan Taha Uluhan, TOGG’un bataryası için 12 kişilik ekibiyle Almanya’dan vatanına geldi. Uluhan, “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına, ülkemizin potansiyeline inandığımız için geldik” dedi.

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Yorumlar

Divane

Eğer bu veriler gerçekse kıskananlar çatlasın. SP liler Çin taklidi diyorlardı onlar için kötü haber. Hemde taklit dedikleri araba benzin /hybrit kaporta benziyor deyu kıyameti kopardilar.

Rabia Zafer

KESİNLİKLE TOGG 1NUMARA.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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