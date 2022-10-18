Yerli ve milli otomobilin satışa çıkacağı tarih merakla bekleniyor. Yeri otomobil satın almak isteyenler ise sık sık ise güncel fiyat listesinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor.

TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG fiyat listesi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var. Başından beri şunu söylüyorlar. 'Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız'. Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize. Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. 'Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı. Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor” dedi.