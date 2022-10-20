Yerli ve milli otomobilin ne zaman satışa çıkacağı, fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor.

TOGG fiyat listesi açıklandı mı? Bakan Varank'tan TOGG açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Haber'e konuştu. Bakan Varank, TOGG hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Türkiye'nin ilk yerli otomobili değil aslında Türkiye'nin ilk otomobili diyebiliriz. Türkiye’nin daha önce bir Devrim Otomobili macerası olmuştu. Ama o proje hayat bulamadı. Bu Türkiye'nin yıllardır beklediği ilk otomobili. Hatta TOGG'daki arkadaşlarımızın deyimi ile bir otomobilden öte bir proje. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim'de Gemlik'teki tesisin açılışını gerçekleştirecek.

İlk seri üretim araçlar banttan inmiş olacak. Biz ona hummalı şekilde hazırlanıyoruz. Bu projeyi ilk ilan ettiğimiz andan itibaren bu arabaları 2019'un sonundan tanıttığımızdan itibaren vatandaşlarımız fiyatını merak ediyor. Tabi bu özel sektör yatırımı. Burada bir otomobil üretmenin yanında bir teknolojik alet üretmenin yanında şirket bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bir ticari girişimi hayata geçirmeye çalışıyor.

Bu manada fiyat politikaları şirketin belirleyeceği konular ama ilk günden itibaren arkadaşlarımız C seğmen SUV ile piyasaya çıkacaklarını belirtiyorlar. C segment SUV araç ile piyasaya çıkacağız. Piyasaya hitap edecek bir fiyat olacak. Piyasadaki C segment SUV araçlar ile fiyatı benzer olacak. Elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçlarla fiyat olarak rekabet edecek. C segmente ilgi giderek artıyor. Müthiş bir talep var ama henüz ön talep alınmadı..

Şirketim maliyet hesapları ile ilgili ve piyasada tutunacakları bir fiyatlarla ilgili bir husus. Buna şirket karar verecek. C segment bir araçtan daha kaliteli olan bir araç. Şirket rakip olarak hangi araçları görüyorsa o fiyat politikasından piyasaya girmiş olacaklar. Mart ayında satılacak bir araç için şimdiden bir fiyattan satılacak imkanımız yok. Buna şirketteki arkadaşlarımız karar verecek” diye konuştu.