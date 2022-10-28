Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılış heyecanı yaşanıyor. Togg'un Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Peki, tören saat kaçta?

TOGG fabrika açılışı ne zaman saat kaçta?

TOGG fabrika açılış saati belli oldu. Tören 29 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak.

'Yollarımız TOGG fabrikasının açılışına hazır'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG fabrikasına güvenli ve konforlu ulaşım imkanını sağlayacak bağlantı yolu ve farklı seviyeli kavşağın açılışa hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mudanya–Gemlik İl Yolu Yerli Otomobil Fabrikası Bağlantı Yolu ve Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı’nın 29 Ekim’de açılmasıyla bölgede ulaşımın rahatlayacağı belirtildi.

Sanayi tesislerine lojistik desteğin sağlanacağı ve turistik tesislere ulaşım imkanının arttırılarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacağı vurgulanan açıklamada, "Mudanya–Gemlik arasındaki ulaşım standardını yükseltecek kara yolu yatırımları kapsamında, 4,84 kilometre uzunluğunda, 3,84 kilometresi 2x2 ve bir kilometresi 2x1 bitümlü sıcak karışım olarak projelendirilen yol kapsamında bir adet köprülü kavşak, bir adet hemzemin kavşak ve 3 adet köprü bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

TOGG fabrikasına güvenli ve konforlu ulaşım imkanını sağlayacak yolların açılışa hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Projenin hayata geçirilmesi ile ülkemizin stratejik öneme sahip yatırımlarından olan TOGG Yerli Otomobil Fabrikasının, lojistik desteği sağlanmış ve üretime başlanmasından sonra oluşacak trafik yoğunluğuna çözüm oluşturulmuş olacak." değerlendirmeleri yer aldı.