TOGG CEO'sundan fiyat sorusuna cevap

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasın açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Karakaş, aracın fiyatıyla ilgili soruya, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" cevabını verdi.

15 senelik bir projeden ahzettiklerini belirten Karakaş, "Şu an kurduğumuz kapasite yıllık 100 bin, öğrenerek ve gelişerek çıkıyorsunuz. Dünyada oyunun kuralları neyse adım adım gidiyoruz" dedi.

Karakaş, TOGG'un trafiğe çıkma tarihinin Mart'ın sonu olarak belirlediklerini ifade etti.