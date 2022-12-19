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Ekonomi

TOGG Avrupa sınavında!

Türkiye'nin otomobili Togg hakkında açıklamalarda bulunan ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin test sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 21:17:00 -
TOGG Avrupa sınavında!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, mart ayında TOGG’un piyasada olacağını belirterek, "Avrupa'da test onaylarımız geçiyor şu anda. 92 tane testten geçiyor. Türkiye'nin otomobilini, 120 yıllık insanlık hayalini, 60 yıldır Türk insanının hayali, Türk iş dünyası olarak sizlerin de desteğiyle inşallah faaliyete geçecek” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 15. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni, Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlendi. Törene TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Toplam 14 sektörde en iyi performansı sergileyen 23 şirketin ödül aldığı törende, Kocaeli Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin temsili açılışı yapıldı.

Törende konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin otomobili biliyorsunuz, Allah nasip etti, camiamız bu görevi 2017'nin Mayıs'ında üstlendi. 29 Ekim'de de Cumhurbaşkanımızla birlikte fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Avrupa'da test onaylarımız geçiyor şu anda. 92 tane testten geçiyor. Türkiye'nin otomobilini, 120 yıllık insanlık hayalini, 60 yıldır Türk insanının hayali, Türk iş dünyası olarak sizlerin de desteğiyle inşallah faaliyete geçecek. Mart'ta da hep beraber, gururumuz olan Türkiye'nin otomobilini Kocaeli'nde, Marmara bölgesinde göreceğiz. Özellikle TOGG'a imalat safhasında katkı veren bölgeden 35 tane tedarikçimiz var. Allah onlardan da razı olsun. Bu sizin eseriniz, sizin talebiniz, bizim de öncülüğümüzde Türk özel sektörü olarak hep beraber tarih yazıyoruz" dedi.

Protokol konuşmalarının tamamlanmasının ardından, şirket temsilcilerine ödülleri verildi.

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