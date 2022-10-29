TOGG açılış töreni ne zaman, saat kaçta? TOGG seri üretim fabrikası hangi şehirde üretilecek, hangi ilde açılıyor, nerede yapılıyor? TOGG fabrikası başvuru

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde gibi sorular, cumhuriyetimizin 99. Yıldönümünde açılıyor! TOGG seri üretime geçiş yapacakken, açılışı Cumhurbaşkanı gerçekleştirecek. İlk olarak bir model seri üretimde olacakken, daha sonra modeller artacak. Peki, TOGG seri üretim fabrikası hangi ilde? TOGG fabrikası nerede? İşte detaylar…

TOGG FABRİKASI NEREDE?

29 Ekim tarihi ile seri üretime geçmeye hazırlanan Togg fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunuyor.

TOGG FABRİKA ÖZELLİKLERİ

Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı.

Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı.

Yılda 175 üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.

Fabrikanın zemin güçlendirmesi için 44 bin adet kazık çakıldı. Bu kazıklarda daha önce kullanılmayan özel formüllü bir çimento kullanıldı. Fabrika tam kapasiteye ulaştığında, toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

TOGG AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 29 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00'da Gemlik'te gerçekleşecek.

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