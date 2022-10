Türkiye'nin yerli otomobili Togg SUV'un fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank canlı yayında duyurdu

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Bu bir özel sektör yatırımı. Firma bir araç üretiyor ama aslında bir marka oluşturuyor. Bu markanın bu şirketin sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu bir sosyal sorumluluk projesi değil. Şirket satışıyla ilgili yapacaklarıyla ilgili planlamalarını kendisi yapıyor.

İlk günden beri şirketin söylediği ilk piyasaya çıkacak araba C segmenti SUV bir araç. Şirket şunu söylüyor. C segment SUV Türkiye'deki pazardan pay almak için uğraşacağız. Şu anda Türkiye'de C segmenti SUV benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyat marjında satılıyorsa o fiyat marjından piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Mart'ta satışlar başlayacak. Bugünden bir fiyat söylemek ne kadar makul. C segmenti SUV araçlarla rekabet edecek fiyatlardan piyasaya çıkacak. Vatandaşlarımız da buna göre fiyat marjını kafalarından oluşturabilirler.

29 Ekim'de Türkiye'nin otomobili Togg'un fabrikası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla törenle açılacak ve ilk otomobiller üretim bandından inecek.

TOGG SUV'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Şirketin politikasına göre, Türkiye'de satılan içten yanmalı C-SUV'ların fiyatı baz alındığında, Togg SUV'un fiyatının 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında olması bekleniyor.

