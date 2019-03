Togar: "Tekkeköy demek emek demektir"

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve beraberlerindeki heyet Tekkeköy’de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar ve AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar önce ilçenin farklı mahallelerinde görev yapan din görevlileriyle bir araya geldiler. Daha sonra muhtarlar derneği, STK ve esnaf ziyaretinde bulunan heyet, Tekkeköy Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek karşılıklı istişarelerde bulundular. Ziyaretler esnasında Tekkeköy ilçesinin her zaman farkını ortaya koyduğunu belirten Yılmaz, “Tekkeköy halkı kendilerine kimin hizmet ettiğini, kimlerin kendileri için mücadele ettiği herkesten çok daha iyi bilir. Burada yaşayanları hiç kimse kandıramaz. Benim için bu şehrin her mahallesi ve sokağı çok değerlidir. Tekkeköy ise her zaman ayrı bir yerdedir. Tekkeköy demek emek demektir. Yaklaşan seçimler geleceğimiz için hayati değer taşıyor ve ben biliyorum siz yine gereğini yapacaksınız” dedi.

“Bu bağa kimse darbe vuramaz”

Başkan Adayı Hasan Togar, ziyaretler esnasında, Tekkeköy’ün geçmişte hangi sıkıntıları yaşadığını kendisi dahil herkesin çok iyi bildiğinin altını çizerek, “Ben bu ilçede yaşıyorum. Geçmişte hangi sıkıntıları yaşadığımız herkesin malumu. Burası artık bir dünya liderinin de, bildiği, önem verdiği ve her zaman öncelikleri arasına aldığı bir yerleşim merkezdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için ilçemizin ve ilçe halkının ayrı bir önemi olduğunu artık beş yaşındaki yavrumuz bile biliyor. Şimdi çıkmış birileri kendi menfaatleri için bu müthiş bağı, sevgiyi yıkmaya, yok etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanımız ile Tekkeköy halkının arasında kurulan bu bağa hiç kimsenin darbe vurmasına izin vermeyiz. Herkes kendi yüreğinin, kalbinin ve yolunun yolcusudur. Bizim yolumuz ve yolculuğumuz Cumhurbaşkanımız ile birliktedir. Diğerleri bir baksınlar bakalım kimlerle yola çıkmışlar” diye konuştu.