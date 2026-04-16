İzmir'de bir araçta 156 bin uyuşturucu ele geçirildi
İzmir’de bir araçta yapılan aramalarda 156 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli T.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 156 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerinin kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon kapsamında ilçe sınırlarında tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 156 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli T.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
67 ilde 580 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi! "Karanlık şebekelerle mücadelemiz sürecek"
Bolu'da zehir tacirine darbe! Şüpheli araçtan uyuşturucu fışkırdı: Ehliyetsiz magandaya 200 bin TL ceza!