Savaşta Kritik Gelişme! Lübnan Resmen...
Savaşta Kritik Gelişme! Lübnan Resmen...

İranlı bir kaynak Lübnan merkezi El Meyadin TV'ye verdiği demeçte, Tahran'ın baskısıyla Lübnan'da bir haftalık ateşkes uygulanacağını belirtirken, ateşkesin başarısızlıkla sonuçlanma olasılığına da dikkat çekti ve Netanyahu'yu kontrol etmekten Washington'ı sorumlu tuttu.

İranlı bir kaynak Lübnan merkezi El Meyadin TV'ye verdiği demeçte, Tahran'ın baskısıyla Lübnan'da bir haftalık ateşkes uygulanacağını belirtirken, ateşkesin başarısızlıkla sonuçlanma olasılığına da dikkat çekti ve Netanyahu'yu kontrol etmekten Washington'ı sorumlu tuttu.

Yetkili demeçte, "İran'ın baskısı ve girişimleri sonucunda, Lübnan'da bu geceden itibaren ateşkes ilan edilecek." dedi.

Kaynak, "Ateşkes bir hafta sürecek ve İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkes döneminin sonuna kadar devam edecek." dedi.

 

"NETENYAHU YIKICI UNSUR OLARAK HAREKETE GEÇEBİLİR"

İranlı kaynak ayrıca , "Netanyahu, yıkıcı bir unsur olarak, bu anlaşmayı engellemek için tekrar harekete geçebilir" dedi ve şunu ekledi: "Washington'la, işgalin ortağı ve sponsoru ve Netanyahu'yu dizginlemekten sorumlu olan taraf olarak ilgileneceğiz."

Siyonist televizyon kanalı Kan, işgalci siyonist rejimden bir kaynağa dayanarak, "Lübnan ile ateşkes görüşmeleri yapılıyor" dedi ve "ABD'nin talebi üzerine kabine bu gece Lübnan ile ateşkesi görüşecek" diye ekledi.

Direnişe Bağlılık bloğunun bir üyesi, "İran, Lübnan'daki savaşı durdurmak için çaba gösteriyor." Dedi.

Bu bağlamda, Lübnan parlamentosundaki Direnişe Bağlılık bloğunun üyesi milletvekili İbrahim Musavi, Reuters'e verdiği demeçte, "İran ve Orta Doğu'daki diğer ülkelerin diplomatik çabaları Lübnan'da yakında bir ateşkese yol açabilir" dedi ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı ablukasını bir baskı taktiği olarak kullandığını belirtti.

Musavi, "İranlılar, Lübnan'daki savaşı durdurma hedefine ulaşmak için çeşitli bölgesel ve uluslararası taraflarla iletişim kanalları açtılar." diye ekledi.

 

SÜREÇ ABD-İRAN ATEŞKESİNE BAĞLI

Reuters'e konuşan iki üst düzey Lübnanlı yetkili, Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar hakkında bilgilendirildiklerini ve Lübnan'daki ateşkesin süresinin muhtemelen ABD-İran ateşkesine bağlı olduğunu doğruladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 ve 8 Nisan gece yarısında Lübnan'daki ateşkesin Washington ve Tahran arasındaki ilk anlaşmaya dahil edildiğini açıklamıştı. Bu açıklama, özellikle İslamabad görüşmelerinde ABD'den talepte bulunan İranlı yetkililer tarafından yapılmış olup, işgalci rejimin tüm tarafların başlangıçta üzerinde anlaştığı bu maddeyi açıkça ihlal etmesine rağmen gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai, çarşamba günü yaptığı açıklamada, " İran Lübnan'ı asla terk etmeyecek ve Lübnan'daki ateşkes, İslamabad müzakerelerinin gündemindeki maddelerden biridir." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Yahudi sözünü tutmaz
