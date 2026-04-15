Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da silahlı saldırı düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda yaşanan silahlı saldırıda 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturmada 3 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

Yanı sıra, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı olayıyla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirdi

Saldırgan 8. sınıf öğrencisi

Saldırıyı düzenleyen şahsın 14-15 yaşlarında sekizinci sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Vali Mükerrem Ünlüer, "Saldırgın vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti" dedi.

Ünlüer açıklamasının devamında şunları söyledi:

Bir 8. sınıf öğrencimiz, çantasında eski emniyet mensubu babasının olduğunu tahmin ettiğimiz 5 silah ve 7 şarjörle okula geliyor.

Rastgele hedef gözetmeksizin ölümlere ve yaralamalara sebep oluyor.