Siverek’teki okul saldırısına ilişkin yeni gelişme! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 14 Nisan günü Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni bir aşamaya geçildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, olayın ardından sürdürülen çalışmalar kapsamında 16 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklama, kamuoyunda büyük yankı uyandıran okul saldırısına ilişkin güvenlik birimlerinin çok yönlü bir operasyon yürüttüğünü ortaya koydu.

EMNİYETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, saldırıya ilişkin yürütülen adli ve idari süreçlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında ulaşılan yeni bulgular doğrultusunda 16 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Bu gelişme, olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın genişletildiği ve saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen isimler üzerinde yoğunlaşıldığını gösterdi.

GÖZLER SORUŞTURMANIN DEVAMINDA

16 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından dikkatler şimdi emniyet ve savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devamına çevrildi. Şüphelilerin ifadeleri, elde edilen deliller ve saldırının arka planına ilişkin yeni ayrıntıların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

Siverek’teki okul saldırısına ilişkin soruşturma, hem güvenlik boyutu hem de olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması açısından yakından takip ediliyor.