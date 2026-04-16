İran'dan ateşkes açıklaması! Uzaması lehimize değil
İran'dan ateşkes açıklaması! Uzaması lehimize değil

İran'dan ateşkes açıklaması! Uzaması lehimize değil

İran’da Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, ABD ile sağlanan ateşkesin uzamasının İran’ın çıkarına olmadığını söyledi. Rızayi, mevcut durumu “kesin ateşkes” değil, geçici bir “askeri sessizlik” olarak tanımladı.

İran’da iktidar çevresinden gelen son açıklama, ateşkes sürecine yönelik yaklaşımın giderek daha sert hale geldiğini ortaya koydu. Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, ABD ile varılan mevcut ateşkesin uzamasının İran açısından faydalı olmayacağını savundu.

Bu çıkış, Tahran’da ateşkesin yalnızca geçici bir duraklama olarak görüldüğünü ve sürece yönelik rahatsızlığın bazı çevrelerde açık biçimde dillendirilmeye başlandığını gösterdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Rızayi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bunun kesin bir ateşkes değil, "askeri sessizlik" olduğunu dile getiren Rızayi, "Ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil. Bu benim kişisel görüşümdür. Baskılar ciddi şekilde artırılmalı. Fırlatıcılarımız şu anda düşman gemilerine kilitlenmiş durumda ve hepsini batırırız." dedi.

Eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Rızayi, ateşkesin anlam kazanmasının, tüm anlaşmalar ve İran'ın haklarının yerine getirilmesi ve bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir bildiri sunulmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

