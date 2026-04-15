Siyonist İsrail’den küstah tehdit: İran bir provaydı, Türkiye dosyasını açtık bile

Küresel zorba ABD’nin desteğiyle Gazze’de soykırım yürüten Siyonist rejimin, Türkiye’nin büyüyen gücünden korktuğunu kanıtlayan yazıda; Akkuyu Nükleer Santrali, Tayfun füze sistemi ve Kuzey Kıbrıs’taki Türk varlığına yönelik sabotaj senaryoları paylaşıldı. Gal, Türkiye’nin hamlelerini bir ‘tehdit örüntüsü’ olarak tanımlayarak, İsrail’in Türkiye ile bir savaşa hazırlandığını iddia etti.

‘POSEİDON’UN GAZABI’ ADLI ALÇAK SENARYO

Siyonist analist, "Poseidon’un Gazabı" adını verdiği küstah bir planı gündeme getirerek; İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin koordineli bir askeri müdahale ihtimalini değerlendirdiğini yazdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki askeri varlığımızı ‘işgal’ olarak niteleme cüretini gösteren Gal, olası bir çatışmada NATO’nun 5. maddesinin Türkiye için devreye girmeyeceği hayalini kurarak, Batı dünyasına "Türkiye’yi yalnız bırakın" mesajı gönderdi.

AKKUYU VE SAVUNMA SANAYİİ HEDEFTE

Türkiye’nin nükleer enerji hamlesi olan Akkuyu’yu siber sabotajlarla "fiziksel olarak vurmadan işlevsiz hale getirme" planlarından bahseden Shay Gal, Stuxnet benzeri saldırıların Türkiye üzerinde denenebileceğini ima etti. Türkiye’nin balistik füze kapasitesinin ve Somali’deki askeri üssünün İsrail şehirlerini menziline aldığını belirten Siyonist yazar, Ankara’nın operasyonel çizgisinin İsrail için artık ‘sıradaki düşman’ manasına geldiğini iddia etti.