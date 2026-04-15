Siyonist İsrail'den küstah tehdit: İran bir provaydı, Türkiye dosyasını açtık bile

İsrail’deki Netanyahu hükümetine yakınlığıyla bilinen ve Türkiye aleyhtarı yazılarıyla tanınan sözde analist Shay Gal, bölgeyi kan gölüne çeviren küresel haydutların yeni hedefini açıkça ilan etti. Israel Hayom gazetesinde yayımlanan yazısında, İran saldırılarını bir ‘laboratuvar çalışması’ olarak niteleyen Gal, ‘Türkiye dosyası artık aktif’ sözleriyle Ankara’ya yönelik açık bir savaş tehdidinde bulundu. Türkiye’nin Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz’deki milli hamlelerinden duyduğu hazımsızlığı gizlemeyen Siyonist kalemşor, Türkiye’nin savunma sanayii ve nükleer enerji yatırımlarını hedef gösterdi.

Küresel zorba ABD’nin desteğiyle Gazze’de soykırım yürüten Siyonist rejimin, Türkiye’nin büyüyen gücünden korktuğunu kanıtlayan yazıda; Akkuyu Nükleer Santrali, Tayfun füze sistemi ve Kuzey Kıbrıs’taki Türk varlığına yönelik sabotaj senaryoları paylaşıldı. Gal, Türkiye’nin hamlelerini bir ‘tehdit örüntüsü’ olarak tanımlayarak, İsrail’in Türkiye ile bir savaşa hazırlandığını iddia etti.

‘POSEİDON’UN GAZABI’ ADLI ALÇAK SENARYO

Siyonist analist, "Poseidon’un Gazabı" adını verdiği küstah bir planı gündeme getirerek; İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin koordineli bir askeri müdahale ihtimalini değerlendirdiğini yazdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki askeri varlığımızı ‘işgal’ olarak niteleme cüretini gösteren Gal, olası bir çatışmada NATO’nun 5. maddesinin Türkiye için devreye girmeyeceği hayalini kurarak, Batı dünyasına "Türkiye’yi yalnız bırakın" mesajı gönderdi.

AKKUYU VE SAVUNMA SANAYİİ HEDEFTE

Türkiye’nin nükleer enerji hamlesi olan Akkuyu’yu siber sabotajlarla "fiziksel olarak vurmadan işlevsiz hale getirme" planlarından bahseden Shay Gal, Stuxnet benzeri saldırıların Türkiye üzerinde denenebileceğini ima etti. Türkiye’nin balistik füze kapasitesinin ve Somali’deki askeri üssünün İsrail şehirlerini menziline aldığını belirten Siyonist yazar, Ankara’nın operasyonel çizgisinin İsrail için artık ‘sıradaki düşman’ manasına geldiğini iddia etti.

Siyonistin piyonuydu maskarası oldu!
Siyonistin piyonuydu maskarası oldu!

Dünya

Siyonistin piyonuydu maskarası oldu!

Siyonist katil AB'de müttefikini kaybetti
Siyonist katil AB'de müttefikini kaybetti

Avrupa

Siyonist katil AB'de müttefikini kaybetti

Siyonistlerin korkulu rüyası Başkan Erdoğan! İsrail belgeselindeki o gerçek yalancı muhalefeti yerin dibine soktu
Siyonistlerin korkulu rüyası Başkan Erdoğan! İsrail belgeselindeki o gerçek yalancı muhalefeti yerin dibine soktu

Gündem

Siyonistlerin korkulu rüyası Başkan Erdoğan! İsrail belgeselindeki o gerçek yalancı muhalefeti yerin dibine soktu

Siyonistler kan dökmeye devam ediyor!
Siyonistler kan dökmeye devam ediyor!

Dünya

Siyonistler kan dökmeye devam ediyor!

Hizbullah, Siyonistlerin saldırısını karşılıksız bırakmadı
Hizbullah, Siyonistlerin saldırısını karşılıksız bırakmadı

Dünya

Hizbullah, Siyonistlerin saldırısını karşılıksız bırakmadı

Siyonist medyadan dikkat çeken itiraf: Türk ordusu karşısında şansımız yok
Siyonist medyadan dikkat çeken itiraf: Türk ordusu karşısında şansımız yok

Dünya

Siyonist medyadan dikkat çeken itiraf: Türk ordusu karşısında şansımız yok

Dünyada tepki görüp dışlanan Yahudi ünlü isimleri "antisemitizm listesine" ekledi Siyonistin son çırpınışı
Dünyada tepki görüp dışlanan Yahudi ünlü isimleri "antisemitizm listesine" ekledi Siyonistin son çırpınışı

Gündem

Dünyada tepki görüp dışlanan Yahudi ünlü isimleri "antisemitizm listesine" ekledi Siyonistin son çırpınışı

İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler
İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler

Aktüel

İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler

İzmirli

Gelde gör ananın hörekesini.

M B

allah da senin dosyanı bu gece açıp yarına helvanı dağıtsınlar cani çocuk katili
