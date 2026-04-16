16 Nisan 1534: Kemâlpaşazâde'nin vefatı (Şeyhülislam, bilim adamı, şair)

Dedesi Kemal Paşa’ya nisbetle İbn Kemal ve Kemal Paşazâde diye tanınan Şemseddin Ahmed, 1469 Tokat veya Amasya doğumludur. Baba tarafı devletin üst bürokrat sınıfından, anne tarafı ise ilmiye sınıfındandır. İlk tahsilini babasından aldı, döneminin bilimlerine dair temel eserleri (muhtasarât) okudu, Kur’an-ı Kerimi ezberleyerek Kur’an’ın çeşitli okunuş biçimlerini (ilm-i kıraât) ve Farsça öğrendi.



İbn Kemal, askerlikten ayrılıp kendisini ilme verdi, dönemin ünlü alimlerinden ders aldı. Molla Kestellî’den mülazım olarak ders vermeye başladı. Hocası Müeyyedzade’nin Anadolu Kazaskeri olmasından sonra İstanbul’a geldi. Taşlık Medresesi müderrisliğine tayin edildi ve kendisine Türkçe bir Osmanlı Tarihi yazma vazifesi verildi.







Balkanlarda çeşitli yerlerde vazifelerde bulunduktan sonra sırasıyla; Edirne’deki Halebiye ve Üç Şerefeli Medresesinde, 1508/1509’da İstanbul’da Sahn-ı Seman, 1511 /1512’de tekrar Edirne’de Sultan Beyazıd medresesinde müderris oldu. 1515’de Edirne kadısı oldu. 1516 tarihinde Anadolu Kazaskeri olarak tayin edildi.

İbn Kemal Anadolu kazaskeri olarak 1517’de Sultan Selim’in beraberinde Mısır seferine katıldı, Mısır’da önemli vazifelerde bulundu. Mısır zabtedildikten sonra Hayr Bey ile Mısır arazisinin tahririne memur kılındı.



Mısır seferi sonrası Karaman’ın yeniden tahririyle vazifelendirildi. 1519’da kazaskerlikten ayrıldı. 1519/1520 senesinde Edirne’de Dâru’l-Hadis, 1521/1522’de yine Edirne’de Sultan Beyazıd, 1523/1524’de İstanbul’da Sahn-ı Seman medreselerinde müderris oldu. 1525/1526’da Şeyhulislam Zenbilli Ali Efendi’nin vefatı üzerine Şeyhülislam oldu. 2. Şevval 940 (16 Nisan 1534) tarihinde İstanbul’da vefat etti