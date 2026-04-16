Gündem
Doğum izni ve sanal medya düzenlemesinde 3 madde daha kabul edildi

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Doğum izni ve sanal medya düzenlemesinde 3 madde daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen, doğum izni ve sanal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren kanun teklifinde 3 madde daha kabul edildi. Düzenlemeyle doğum sonrası ücretli izin süresi uzatılırken, toplu taşıma desteği ve bazı bağışlara vergi istisnası da gündeme geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, sosyal hizmetler, doğum izni ve sanal medya kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşmeye devam etti. Yapılan oturumda teklifin 3 maddesi daha kabul edildi.

Genel Kurul’da gündem dışı konuşmalar ve grup değerlendirmelerinin ardından teklif maddelerine geçildi. Kabul edilen yeni maddeler, sosyal destekler ve çalışma hayatına ilişkin önemli değişiklikler içerdi.

TBMM Genel Kurulu doğum izni ve sanal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren, 'Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklife geçildi. Teklifin 3 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, Darülaceze'ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışlarıyla diğer bağış ve yardımlar KDV'den istisna tutulacak. Ayrıca toplu taşıma araçları, toplu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının görüşleri alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek. Ayrıca belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılacak.

KADINLARIN DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILIYOR

Diğer taraftan kadınların doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak. Böylece kadınlar doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarılacak. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadının talep etmesi halinde doğumdan önce çalışabileceği süre 3 haftadan 2 haftaya düşürülecek. Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aileye, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün ücretsiz izin verilecek. Kadının isteği halinde, 24 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 26 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından ücretsiz izin verilecek.

GENEL KURUL KAPANDI

Ardından Meclis Başkanvekili Buldan, birleşimi 16 Nisan Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

