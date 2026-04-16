DMM açıklama yaptı! “Kahramanmaraş’taki saldırıda kayıp çocuklar var” iddiası

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü olayın ardından sosyal medyada yayılan bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “saldırı sonucu kayıp çocuklar var” yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Merkez, bu tür içeriklerin olayın hassasiyetini istismar ederek kamuoyunu yanıltmayı hedeflediğini vurguladı.

“ASILSIZ VE PLANLI ALGI OPERASYONU”

Yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan söz konusu iddiaların yalnızca yanlış bilgi içermediği, aynı zamanda toplumsal hassasiyetleri hedef alan planlı içerikler olduğu ifade edildi.

DMM’ye göre bu paylaşımlar; kaos, korku ve panik ortamı oluşturmayı, kamu kurumlarının itibarını zedelemeyi ve devlete olan güveni sarsmayı amaçlıyor.

VATANDAŞLARA RESMİ AÇIKLAMA UYARISI

Merkez, vatandaşlara yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu. Özellikle kriz ve hassas olaylar sonrasında sosyal medya üzerinden yayılan doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, birlik ve toplumsal huzuru hedef aldığı ifade edilen provokatif içeriklere itibar edilmemesi istendi.

MESAJ NET: PANİK OLUŞTURMAYA ÇALIŞAN İÇERİKLERE DİKKAT

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin son açıklamasıyla birlikte, Kahramanmaraş’taki olay üzerinden yayılan bilgi kirliliğine karşı resmi yalanlama da netleşmiş oldu.

Verilen mesaj açık: Toplumda korku oluşturmayı amaçlayan doğrulanmamış iddialar yerine, yalnızca yetkili kurumlardan gelen bilgiler esas alınmalı.