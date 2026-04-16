Gündem
Haber Merkezi
DMM açıklama yaptı! "Kahramanmaraş’taki saldırıda kayıp çocuklar var" iddiası

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş’ta yaşanan olayın ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan “saldırı sonucu kayıp çocuklar var” iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Merkez, söz konusu paylaşımların toplumda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan algı çalışmaları olduğunu bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü olayın ardından sosyal medyada yayılan bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “saldırı sonucu kayıp çocuklar var” yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Merkez, bu tür içeriklerin olayın hassasiyetini istismar ederek kamuoyunu yanıltmayı hedeflediğini vurguladı.

 

“ASILSIZ VE PLANLI ALGI OPERASYONU”

Yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan söz konusu iddiaların yalnızca yanlış bilgi içermediği, aynı zamanda toplumsal hassasiyetleri hedef alan planlı içerikler olduğu ifade edildi.

DMM’ye göre bu paylaşımlar; kaos, korku ve panik ortamı oluşturmayı, kamu kurumlarının itibarını zedelemeyi ve devlete olan güveni sarsmayı amaçlıyor.

 

VATANDAŞLARA RESMİ AÇIKLAMA UYARISI

Merkez, vatandaşlara yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu. Özellikle kriz ve hassas olaylar sonrasında sosyal medya üzerinden yayılan doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, birlik ve toplumsal huzuru hedef aldığı ifade edilen provokatif içeriklere itibar edilmemesi istendi.

 

MESAJ NET: PANİK OLUŞTURMAYA ÇALIŞAN İÇERİKLERE DİKKAT

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin son açıklamasıyla birlikte, Kahramanmaraş’taki olay üzerinden yayılan bilgi kirliliğine karşı resmi yalanlama da netleşmiş oldu.

Verilen mesaj açık: Toplumda korku oluşturmayı amaçlayan doğrulanmamış iddialar yerine, yalnızca yetkili kurumlardan gelen bilgiler esas alınmalı.

RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş mesajı: "Acının siyaseti olmaz! Bu elim saldırı reyting ve polemik malzemesi yapılamaz!"
BAE'den okul saldırısına sert tepki! Kahramanmaraş için taziye mesajı
ata

artık bu katliamların siyonist şebeke tarafından organize edildiğini bulmanın zamanı geldi, geçiyor... aynı yerin çeşitli ürünleri bunlar...

ahmet ali

bunlardada siyon yahudi parmağı var kötülüklerin başı onlar
