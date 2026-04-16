Ne yapsanız da temizlenmiyor mu? İşte sararan yatakları pırıl pırıl yapacak o yöntem

Temizlik yapılırken yatağı çevirmek ya da yönünü değiştirmek de öneriliyor. Çünkü sürekli aynı noktada yatmak, zamanla yatakta çökme oluşturabiliyor. Yatağın her temizlikte çevrilmesi, ideal olarak ise üç ayda bir yönünün değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Bir sefer ters çevirmek, sonraki sefer baş ve ayak yönünü değiştirmek, malzemenin daha dengeli yıpranmasına yardımcı olabiliyor. Bu uygulamanın yatağın kullanım ömrünü uzatabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre yatağı temiz tutmanın en etkili yolu, en baştan koruma sağlamak. Bu nedenle yatak koruyucu kullanılması öneriliyor. Özellikle fermuarlı modellerin sadece üst yüzeyi değil yan kısımları da kapattığı için daha fazla koruma sağladığı belirtiliyor. Günümüzde eski tip rahatsız edici ürünlerin yerine, yumuşak kumaşlı ve su geçirmez destekli seçeneklerin öne çıktığı ifade ediliyor. Bazı modellerin leke itici, antimikrobiyal ve ek koruma özellikleri de bulunabiliyor. Yalnızca yatağın değil, yatak koruyucunun da düzenli olarak yıkanması gerekiyor. En azından yatak temizliğiyle aynı dönemde koruyucunun da temizlenmesi öneriliyor. Bunun için önce bakım etiketinin kontrol edilmesi, ardından ürünün tek başına yıkanması tavsiye ediliyor. Kurutma aşamasında ise düşük ısı ya da serin ayar tercih edilebiliyor. İpe asılarak kurutulacaksa, tamamen kuruduğundan emin olunmadan yatağa geri serilmemesi gerekiyor.